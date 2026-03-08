L’OR gioca alla pari col Petrarca Ma alla fine è costretta alla resa

L’OR Olimpia Regium affronta il Petrarca Padova in una partita equilibrata, con entrambe le squadre che si fronteggiano senza risparmio. La squadra di casa, con 34 punti, tiene testa alla capolista, che conta 50 punti e punta alla promozione nella massima serie di calcio a cinque. Tuttavia, nel finale, l’OR si arrende, perdendo 4-2 e interrompendo una serie di quattro vittorie consecutive.

Un’ottima Olimpia Regium (34) gioca alla pari con la capolista Petrarca Padova (50), ormai avviata verso il ritorno nella massima serie del calcio a cinque, ed è costretta alla resa nel finale, cedendo 4-2 in casa e chiudendo una serie di vittorie che durava da quattro gare. Subito in vantaggio con una girata di Mazzariol, la formazione di Margini va sotto nel primo tempo a causa delle reti di Benlamrabet e Barbieri, ma riequilibra tutto ad inizio ripresa con Ruggiero (gol numero diciotto nella stagione). Il portiere ospite Feverati salva più volte sui tentativi di sorpasso dell’arrembante quintetto reggiano, che poi capitola a due minuti dal termine su tocco da centro area del solito Barbieri, ex Bagnolo, prima di subire la quarta rete a porta sguarnita dopo aver cercato con coraggio il pari col portiere di movimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

