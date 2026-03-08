L’onorificenza del presidente Andrea Ceccherini nominato Ufficiale della Repubblica

Andrea Ceccherini, leader di Osservatorio for Independent Thinking, è stato nominato Ufficiale della Repubblica Italiana. La cerimonia di consegna dell’onorificenza si è svolta nelle ultime settimane e la nomina è stata ufficializzata dall’ente competente. Ceccherini riceve il titolo per il suo impegno nel settore e per aver contribuito in modo rilevante alle attività promosse dall’organizzazione.

Andrea Ceccherini, leader di Osservatorio for Independent Thinking, ha ricevuto l'onorificenza di Ufficiale della Repubblica Italiana. Il riconoscimento, il più alto degli ordini, è stato conferito dal Presidente Sergio Mattarella, su proposta della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni "in considerazione di particolari benemerenze". L'onorificenza è attribuita a personalità indipendenti con lo scopo di "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari". Ceccherini era già stato insignito del titolo di Cavaliere al merito nel 2021.