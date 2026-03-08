Lombardia in tilt | sanità ferma scuole chiuse e trasporti salvi

La Lombardia si trova in difficoltà a causa di problemi nel settore sanitario, scuole chiuse e trasporti ancora attivi. La regione, considerata un centro nevralgico dell’economia italiana, si appresta a vivere un lunedì caratterizzato da una crescente tensione sociale. La situazione sta avendo ripercussioni su diverse aree, mentre le autorità monitorano gli sviluppi della giornata.

La Lombardia, cuore pulsante dell’economia italiana, si prepara ad affrontare un lunedì di forte tensione sociale. Lunedì 9 marzo 2026, uno sciopero generale nazionale paralizzerebbe la sanità e gli uffici pubblici nella regione. Mentre i trasporti restano operativi, il settore sanitario vedrà sospensioni delle attività non urgenti. La protesta, indetta per la giornata internazionale dei diritti delle donne, punta a colpire il divario retributivo e la precarietà del lavoro femminile. Nel contesto lombardo, dove il sistema produttivo è motore della nazione, questa mobilitazione assume una risonanza particolare. Le organizzazioni sindacali hanno chiamato all’astensione totale per ventiquattro ore, coinvolgendo anche lavoratori atipici e precari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

