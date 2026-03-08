Locatelli rinforza lo spirito della Juventus | Una grande vittoria di squadra fondamentale per il nostro cammino! Messaggio da capitano vero – FOTO

Dopo la vittoria contro il Pisa, il capitano della Juventus ha condiviso un messaggio in cui sottolinea l'importanza della prestazione di squadra. La sua nota evidenzia come questa vittoria sia stata fondamentale per il percorso della squadra. La comunicazione arriva direttamente dal giocatore, che ha voluto rafforzare lo spirito collettivo del gruppo. La foto allegata mostra il momento della celebrazione.

Locatelli, capitano della Juventus, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria contro il Pisa. Le sue parole sui social – FOTO. La schiacciante affermazione casalinga della Juventus, capace di sconfiggere il Pisa per 4-0 al termine di una ripresa giocata ad altissimi ritmi, porta con sé l'entusiasmo di un gruppo solido e coeso. A farsi portavoce di questo momento estremamente positivo è stato Manuel Locatelli. Il capitano, subito dopo il fischio finale, ha affidato ai propri canali social ufficiali tutta la propria soddisfazione per i tre punti conquistati, pubblicando un post che suona come una vera e propria carica per lo spogliatoio e per l'intera tifoseria.