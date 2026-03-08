Il Barcellona continua a monitorare Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, mentre si fanno più insistenti le voci di un possibile interesse dal club spagnolo. La società catalana mantiene alta l’attenzione sulla situazione contrattuale e sulle prestazioni del giocatore, senza yet confermare ufficialmente azioni concrete. La Juventus, nel frattempo, si prepara a gestire eventuali sviluppi riguardo al futuro di Locatelli.

Barcellona sempre vigile su Manuel Locatelli: ecco le ultime sul futuro del centrocampista della Juventus. Figura sicuramente tra le note più liete di questa stagione e, non a caso, adesso la Juventus ha tutta l’intenzione di blindare Manuel Locatelli che ha un contratto che scade il 30 giugno 2028. La dirigenza di corso Galileo Ferraris è al lavoro con l’entourage del calciatore per il rinnovo, ma occhio alle sirene provenienti dall’estero. Il Barcellona – stando a quando riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ – apprezzerebbe tantissimo le caratteristiche del centrocampista classe ’98 e avrebbe inserito il suo nome tra gli obiettivi della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Locatelli-Barcellona, ora la Juve trema davvero: le ultime

“Opzione militare non esclusa in Groenlandia”. L’annuncio di Trump, ora il mondo trema davveroC’è una fase della politica internazionale in cui i confini tra dichiarazione, provocazione e strategia diventano sottili.

Leggi anche: Juve, il mea culpa di Locatelli: “Errore mio, sono davvero dispiaciuto”

Bruges-Barcellona 3-3: gol e highlights | Champions League

Approfondimenti e contenuti su Locatelli Barcellona ora la Juve trema....

Temi più discussi: Fantacalcio Juve, sirene spagnole per Locatelli: il Barcellona studia il colpo; Dalla Spagna: il Barcellona è interessato a Locatelli, la Juve vorrebbe tenerlo; Barcellona su Locatelli, la Juventus è pronta a chiudere la porta ai blaugrana; Juventus, scambio con il Barcellona: coinvolto anche Locatelli.

Juventus, scambio con il Barcellona: coinvolto anche LocatelliLa Juventus potrebbe ragionare su una cessione di Locatelli e attenzione ad uno scambio nel prossimo calciomercato ... calciomercatonews.com

Juventus, Locatelli torna titolare: rinnovo nel mirino e interesse del BarcellonaJuventus, Locatelli torna titolare: rinnovo nel mirino e interesse del Barcellona Il capitano bianconero rientra contro il Pisa e la Juventus prepara il prolungamento del contratto Dopo ... tuttojuve.com

Juventus, shock di mercato: il Barcellona vuole Locatelli e prepara scambio più soldi Guarda qui cosa sta succedendo https://blstg.news/e2GF/ - facebook.com facebook

Dalla Spagna: il #Barcellona prepara un'offerta per #Locatelli La situazione x.com