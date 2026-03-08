Locatelli Barcellona blaugrana pronti a fare sul serio per il centrocampista | dal rinnovo con la Juve agli scenari estivi cosa filtra

Il Barcellona ha messo nel mirino il centrocampista attualmente alla Juventus. I blaugrana sono interessati a portarlo in squadra durante la prossima sessione di mercato estivo. La dirigenza catalana sta inoltre negoziando con il giocatore per un prolungamento del contratto con i bianconeri, senza mostrare segnali di esitazione.

Locatelli Barcellona, i blaugrana puntano il centrocampista per l'estate ma la dirigenza lavora al prolungamento del contratto senza esitazioni. Il mercato non si ferma mai e le ultime clamorose voci coinvolgono direttamente la Juventus. In vista della prossima e attesissima stagione estiva, iniziano a circolare le prime fondamentali indiscrezioni riguardanti i grandi protagonisti dell'attuale rosa. Secondo quanto riportato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il Barcellona avrebbe messo nel mirino un elemento assolutamente centrale per gli equilibri. Il club spagnolo riterrebbe il profilo di Locatelli del tutto ideale per rinforzare il proprio reparto mediano, inserendolo prepotentemente tra le ultimissime scelte per l'immediato futuro.