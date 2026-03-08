Lo stand speciale C’è Mascherpa protagonista in Fiera

In occasione della Fiera, lo stand speciale vede come protagonista un commissario noto per la sua determinazione e capacità di risolvere casi complessi. È un personaggio che si distingue anche per il suo cuore solidale, dimostrando un impegno che va oltre la professione. La sua presenza è al centro dell’attenzione, attirando visitatori e appassionati interessati alle sue caratteristiche e alla sua figura.

È un commissario speciale: risoluto nel lavoro, capace di risolvere con successo anche i casi più complessi, ma anche - e soprattutto - dal cuore solidale. A questo identikit corrisponde il “ Commissario Mascherpa ”, il primo commissario della Polizia di Stato a fumetti, protagonista anche quest’anno con un proprio stand alla manifestazione “ Ferrara Nerd ”, in corso oggi nei padiglioni della Fiera. Questa sarà l’occasione per conoscere il protagonista della prima graphic novel della Polizia di Stato. Finora sono otto i fumetti polizieschi già usciti, ai quali si aggiunge un volume promosso in collaborazione con l’Interpol. Il progetto nasce da un’intuizione della direttrice della rivista ufficiale “Polizia Moderna”, con la collaborazione di Luca Scornaienchi e di Daniele Bigliardo, storico fumettista di Dylan Dog. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo stand speciale. C’è Mascherpa protagonista in Fiera Fiera del libro, scoppia il caso: "Rifiutato lo stand israeliano"L‘Istituto israeliano per la letteratura ebraica non sarà con un proprio stand alla Fiera del libro per ragazzi di Bologna, uno dei più importanti... Presentato lo stand Abruzzo della fiera del turismo Bit in programma a MilanoPresentato lo stand della Regione Abruzzo e gli eventi che si terranno alla fiera del turismo Bit di Milano, dal 10 al 12 febbraio prossimi.