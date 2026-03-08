Lo sport inclusivo vince sempre Medaglie e applausi per l’Aipd

Tre atleti dell’Associazione Italiana Persone Down della Versilia hanno ottenuto medaglie ai recenti eventi sportivi. Due di loro sono saliti sul podio, ricevendo applausi dai presenti. L’incontro ha visto protagonisti atleti con disabilità che hanno gareggiato con successo, portando a casa medaglie d’oro e d’argento. La partecipazione ha attirato l’attenzione di pubblico e organizzatori.

Oro e argento agli atleti dell'Associazione Italiana Persone Down della Versilia: due ragazzi hanno conquistato il podio acclamati veramente da tutti. Alle Gare Special Olympics Italia ad Ovindoli in Abruzzo, il nome di Camaiore e della Versilia ha davvero vinto. A Sergio Meconi, figlio della presidente dell'associazione Angela Bertacchi, sono state assegnate tre medaglie: Medaglia d'oro dello slalom gigante, Medaglia d'oro dello slalom speciale e la Medaglia di partecipazione alla discesa libera. A Lorenzo Lucchesi, figlio di Lucia Gabriele, mediatrice psico pedagogica, due ori ed un argento: Medaglia d'oro nella camminata, Medaglia d'oro nello scivolamento e Medaglia d'argento nel super scivolamento.