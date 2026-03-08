Livorno | Odjer salva Mawete sbaglia Il 1-1 che conta

Domenica 8 marzo 2026 allo Stadio Morgagni di Forlì si è disputata la partita tra Forlì e Livorno, terminata con un punteggio di 1-1. Durante l'incontro, Odjer ha parato un tentativo avversario, mentre Mawete ha sbagliato un'occasione importante. Il risultato finale ha sancito un pareggio che conta ai fini della classifica.

Allo Stadio Morgagni di Forlì, domenica 8 marzo 2026, la sfida tra Forlì e Livorno si è conclusa con un pareggio di misura sul punteggio finale di 1-1. Gli amaranto hanno strappato il punto grazie al gol di Peralta, che ha ribaltato l'iniziale vantaggio del Forlì firmato da Menarini. Questo risultato rappresenta una tappa fondamentale per la squadra livornese nella corsa alla salvezza nel Girone B della Serie C. La partita si è svolta sotto un cielo nuvoloso con temperature intorno ai 14 gradi, in condizioni meteo che hanno influenzato lo sviluppo tattico dell'incontro. Il punto conquistato permette al Livorno di muovere la classifica dopo la sconfitta interna subita contro il Perugia.