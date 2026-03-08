LIVE Speed skating Mondiali allround 2026 in DIRETTA | sale l’attesa per la prova di Lollobrigida

Alle 13.52 è iniziata la gara con le atlete Zdrahalova e Tas che si sono schierate sulla pista. La ceca e la belga devono ottenere il miglior risultato possibile per avanzare alla fase successiva dei Mondiali allround di speed skating. La competizione prosegue con le atlete che affrontano le loro rispettive prove in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 Al via adesso la ceca Zdrahalova e la belga Tas, dovranno dare il massimo le due atlete per cercare la qualifica per l'ultima prova. 13.50 Non sembra avere proprio la condizione migliore Maltais, che dopo il bronzo olimpico di Milano-Cortina, non conferma le ottime sensazioni. La canadese fa segnare addirittura il quarto tempo provvisorio e si piazza seconda nella generale. Grinden Lovas finisce invece quarta. 13.48 Scendo sul ghiaccio adesso le prime atlete quotate anche per un ottimo piazzamento finale. La norvegese Grinden Lovas e la canadese Maltais si sfideranno in questa batteria. 13.47 Ottimo tempo di Han che chiude con il crono di 1.