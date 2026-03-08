LIVE Speed skating Mondiali allround 2026 in DIRETTA | crolla Strolz è fuori dal podio! Trionfa Eitrem

Durante i Mondiali allround 2026 di speed skating, uno degli atleti ha subito un grave crollo durante la gara, finendo così fuori dal podio. Nel frattempo, un altro atleta ha conquistato la vittoria, rimanendo sul podio e ottenendo il primo posto. La sessione è in corso e gli spettatori possono aggiornarsi sulla diretta per seguire tutti gli sviluppi in tempo reale.

17.17 Stolz ha forse osato troppo in questo mondiale andando alla ricerca della doppietta Allround-sprint. Lo statunitense, al termine di una stagione logorante, non è sembrato così brillante terminando secondo la competizione sulle gare veloci e crollando clamorosamente in questi 10000. 17.15 Lorello fa segnare il quinto tempo in questa prova, mantenendo la sesta posizione! Un ottima performance quella dell'azzurro, alla sua prima partecipazione a questo evento, che ha migliorato anche i personali sui 500 e sui 1500 metri. 17.13 Eitrem trionfa sforando anche il personale sui 10000 metri. Il norvegese ha condotto una gara costante riuscendo facilmente a recuperare lo svantaggio su Stolz e a arginare la "rimonta" di uno specialista come Jilek.