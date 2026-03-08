LIVE Sci di fondo 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA | fa il vuoto Svahn buona partenza di Ganz!

In questa diretta si seguono le competizioni di sci di fondo sui 10 km in tecnica classica a Lahti 2026. Svahn ha preso il comando, lasciando gli altri, tra cui Ganz e Kaelin, a distanza. Ganz si presenta con una buona partenza, mentre Kaelin cerca di ambire al suo primo podio in Coppa, forte della medaglia olimpica vinta nella 50 km. La gara è in corso e gli atleti si affrontano in un percorso molto appassionante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:47 Partita Nadja Kaelin, che oggi può veramente assediare quel primo podio in Coppa, lei che ha vinto il bronzo olimpico nella 50km! 10:46 Non male Ganz: paga 14? da Svahn nel primo chilometro e lei non parte mai forte. 10:45 Mentre cominciano a partire le migliori della classifica distance, Linn Svahn ha portato il suo margine su tutte a oltre 25?. Impressionante! 10:44 FA IL VUOTO LINN SVAHN! 10:42 Partita Caterina Ganz! 10:41 Groetting paga 8?4 a Svahn dopo 1.1km 10:40 Partita Moa Lundgren. 10:39 Iris De Martin paga 23? da Svahn dopo 1100 metri. 10:37 Partita la prima norge Karoline Groetting. 10:36 Passa ai 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: fa il vuoto Svahn, buona partenza di Ganz! LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: azzurri per un risultato a sorpresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di gare dal tempo... LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: iniziata la gara femminile!10:32 Ricordiamo che la USA Jessica Diggins è vincitrice ‘in pectore’ della Coppa del Mondo generale con 240 punti di margine, mentre in quella... Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Sci di fondo 10 km tc Lahti 2026.... Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint TL Falun 2026 in DIRETTA: vincono Klaebo e Svahn, Italia assente; Il programma delle gare settimanali: nove le discipline impegnate; LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2026 in DIRETTA: vincono Sundling e Klaebo, tanti azzurri in top 15!; LIVE Sci di fondo, skiathlon Falun 2026 in DIRETTA: Klaebo piglia tutto, Diggins ipoteca la Coppa. LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: iniziata la gara femminile!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:37 Partita la prima norge Karoline Groetting. 10:36 Passa ai 1.1km Svahn ed ha 81 di margine sulla francese ... oasport.it LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2026 in DIRETTA: vincono Sundling e Klaebo, tanti azzurri in top 15!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sprint in tecnica libera da Lahti, Finlandia. Nella giornata di domani si ... oasport.it Dopo l'opening di Ruka, la CdM di sci di fondo torna sulle nevi finniche. A Lahti, sabato 7 marzo, andrà in scena la sprint a skating, dove il padrone del circuito è favoritissimo e ha nel mirino il record assoluto di vittorie in coppa negli sport olimpici invernali. Per - facebook.com facebook Campionati Mondiali juniores di SCI di FONDO - Lillehammer (Norvegia) - Daniel Pedranzini conquista la medaglia d’argento nella 10 km a tecnica classica! Bene anche Marco Pinzani, già argento nella 20 km, che oggi chiude settimo. #NoiconVoi x.com