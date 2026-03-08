In diretta da Lahti, gli atleti si sfidano sui 10 km di sci di fondo con il russo Korostelev che conquista un posto sul podio, mentre Barp si distingue con una performance sorprendente. A otto chilometri dalla fine, Ruuskanen mantiene un vantaggio di otto secondi su Barp, che si trova a otto punti quattro dal leader, con Niskanen che ha un margine di tre secondi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ruuskanen ha 8” su Barp agli 8.4, Niskanen ne ha 3” di margine. Elia virtualmente 7°? Il rivale per il podio russo si chiama Ruuskanen, cha ha 5” di ritardo e che finendo forte forse può battere Korostelev. Niskanen dietro! 13:06 Come ha chiuso Barp! Korostelev ha 12” di margine ma ne aveva 25” ad un certo punto. 13:05 Per assegnare la vittoria a Klaebo c’è da attendere Nyenget agli 8.4 KLAEBO FA IL VUOTO SU KOROSTELEV Pellegrino paga 5”5 da Barp. 13:03 Chiude Elia e si mette nel leader Bok. Lo batterà Korostelev a breve, poi Klaebo, poi Nyenget. Per il resto tutto può succedere! 13:03 Graz invece leggermente in flessione, ma nessuno lo leverà dai primi 1215 13:02 Clamorosa seconda parte di Elia Barp che sta chiudendo alla Klaebo e recupera a vista d’occhio su Korostelev. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: clamoroso Barp. Ma Korostelev riporta la Russia sul podio

LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: che Italia, ma il podio è prenotatoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il podio dovrebbe essere Klaebo Nyenget e Korostelev.

LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: Karlsson vince, Diggins sempre sul podio. Bene GanzCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:25 Si chiude qui la prova femminile, vi ricordiamo l’appuntamento per le ore 12:15 con quella maschile.

Contenuti utili per approfondire LIVE Sci di fondo 10 km tc Lahti 2026....

Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint TL Falun 2026 in DIRETTA: vincono Klaebo e Svahn, Italia assente; Il programma delle gare settimanali: nove le discipline impegnate; LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2026 in DIRETTA: vincono Sundling e Klaebo, tanti azzurri in top 15!; LIVE Sci di fondo, skiathlon Falun 2026 in DIRETTA: Klaebo piglia tutto, Diggins ipoteca la Coppa.

LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA: iniziata la gara femminile!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:37 Partita la prima norge Karoline Groetting. 10:36 Passa ai 1.1km Svahn ed ha 81 di margine sulla francese ... oasport.it

Sci di fondo: lo skiathlon di Falun chiude la Coppa del MondoSi apre oggi a Falun, in Svezia, la giornata conclusiva della tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo. In programma lo skiathlon maschile e femminile, rispettivamente alle 12:30 e alle 16:05. La dire ... it.blastingnews.com

Dopo l'opening di Ruka, la CdM di sci di fondo torna sulle nevi finniche. A Lahti, sabato 7 marzo, andrà in scena la sprint a skating, dove il padrone del circuito è favoritissimo e ha nel mirino il record assoluto di vittorie in coppa negli sport olimpici invernali. Per - facebook.com facebook

Campionati Mondiali juniores di SCI di FONDO - Lillehammer (Norvegia) - Daniel Pedranzini conquista la medaglia d’argento nella 10 km a tecnica classica! Bene anche Marco Pinzani, già argento nella 20 km, che oggi chiude settimo. #NoiconVoi x.com