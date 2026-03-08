LIVE Sci di fondo 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA | che Italia ma il podio è prenotato

In diretta da Lahti, si stanno svolgendo i 10 km di sci di fondo maschile, con i concorrenti impegnati nella competizione che assegnerà i posti per i giochi di Milano-Cortina 2026. Klaebo, Nyenget e Korostelev sono i principali favoriti per il podio, mentre Nyenget, a metà gara, si trova a oltre sei secondi da Klaebo, che guida la corsa. La gara prosegue con grande attenzione da parte degli spettatori.

Il podio dovrebbe essere Klaebo Nyenget e Korostelev. Pazzesco amici, Nyenget perde ancora da Klaebo ed ha 6"3 di ritardo a metà gara. Ma dove trova le motivazioni il fuoriclasse norvegese? 13:00 Ancora Ruuskanen insieme a Niskanen ai 5km, hanno 5" di margine su Pellegrino. 12:58 Ahhh Carollo in flessione nel finale. 12:57 Klaebo perde 5 decimi da Korostelev tra i 5 e i 6.1 Casa Italia: Pellegrino è virtualmente il migliore azzurro, e sta recuperando su Niskanen. Barp però lo tallona, 4" dietro Elia ci sono appaiati Graz e Carollo ai 6.1km Nyenget prova a restare con Klaebo a 3"8 ai 3.4km 12:56 Fuori gara, pare, Amundsen e Stenshagen.

