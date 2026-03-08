LIVE Sci di fondo 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA | campionato svedese Ganz per un risultato di prestigio

In diretta dal campionato svedese di sci di fondo, si svolge la gara dei 10 km in tecnica classica a Lahti 2026. Heidi Weng sta recuperando posizioni, guadagnando circa 13 secondi. Ilar e Sundling sono distanti rispettivamente di otto e otto secondi e mezzo, rendendo improbabile la loro partecipazione al podio. Gli atleti sono impegnati in una competizione che sta entrando nel vivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:11 Comincia a recuperare Heidi Weng e si porta a +13?. 11:10 Ha mollato Ilar, Sundling a +8?8! Difficile che sia podio per loro due. 11:09 Ganz tiene bene ed ha 41? di disavanzo da Svahn dopo 8.4km! 11:08 Diggins ha velleità di podio perché paga appena 3?3 da Svahn ai 6-1. Karlsson si porta a nove decimi da Svahn e verosimilmente la sopravanzerà dai 6.1 al traguardo. 11:07 Sundling paga 5?8 da Linn Svahn ai 5km. 11:06 Mentra Karlsson perde un secondo dai 3.4 ai 5km, Diggins appaia il tempo di Svahn. Non sappiamo più cosa aspettarci ormai. 11:05 Karlsson favorita, Svahn, Sundling, Diggins e Ilar per il podio.