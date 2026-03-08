LIVE Sci di fondo 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA | azzurri per un risultato a sorpresa
Oggi si svolgono a Lahti, in Finlandia, le ultime gare di sci di fondo con la prova sui 10 chilometri in tecnica classica. La competizione vede la partecipazione di atleti italiani che cercano un risultato a sorpresa. La partenza avviene a intervalli, e la giornata segna la conclusione delle gare di questa tappa. Gli appassionati possono seguire la diretta per aggiornamenti in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di gare dal tempo dello sci di fondo di Lahti (FIN), si disputano le 10 chilometri con partenza ad intervalli a tecnica classica. La gara maschile si annuncia incerta, con Einar Hedegart che prova a rifarsi della cocente delusione a Milano Cortina 2026 in questo format, quando fu battuto non solo dal fuoriclasse Johannes Hoesflot Klaebo ma anche dal francese Desloges, si gareggiava però in tecnica libera. Oggi favorito d’obbligo Nyenget, Federico Pellegrino vuole difendersi da Amundsen nella corsa al terzo gradino della Classifica generale di Coppa del Mondo, per congedarsi dallo sport agonistico nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Oasport.it
