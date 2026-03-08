LIVE Sci di fondo 10 km tc Lahti 2026 in DIRETTA | al via una aperta prova femminile

Alle 10 km tecnica classica di Lahti 2026, si svolge una prova femminile con le atlete al via. La lista di partenza include Kendall Kramer dagli Stati Uniti, Cloe Pagniér dalla Francia e altre concorrenti. La gara viene trasmessa in diretta e gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La competizione si svolge sulla pista di Lahti, in Finlandia.

10:24 La favorita d’obbligo potrebbe essere Frida Karlsson, che però ha lasciato a desiderare e parecchio in Coppa del mondo quest’anno. Ecco allora che Heidi Weng potrrebbe vincere la seconda gara consecutiva, lei che vanta 14 vittorie a fronte di 104 podi individuali di primo livello (CdM, Mondiali e Giochi olimpici). 10:10 Tra circa 20' prenderà il vis la 10 chilometri femminile con partenza ad intervalli dal tempio di Lahti, Finlandia. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata conclusiva di gare dal tempo dello sci di fondo di Lahti (FIN), si disputano le 10 chilometri con partenza ad intervalli a tecnica classica. 🔗 Leggi su Oasport.it

