LIVE Sci alpino superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA | stupenda Elena Curtoni è in testa davanti a Robinson! Tra poco Pirovano e Goggia

In diretta dalla Val di Fassa, si svolge il superG di sci alpino valido per le qualificazioni alle Olimpiadi del 2026. Elena Curtoni ha ottenuto il miglior tempo e si trova in testa, seguito da Robinson. Tra pochi istanti scenderanno in pista Pirovano e Goggia, mentre alle 9 si terrà anche lo slalom maschile di Kranjska Gora.

Al primo intermedio l'azzurra è avanti di 0.09, al secondo di 0.14, al terzo dietro di 0.05. 11.10 Lie è seconda a 26 centesimi da Elena Curtoni. Toglie punti pesanti a Robinson.E adesso arrivano le nostre.Tocca a Laura Pirovano. 11.10 Al quarto parziale 0.25 di ritardo. 11.08 Al primo rilevamento la scandinava è in vantaggio di 2 decimi, al secondo di 32 centesimi. 11.08 Blanc perde tantissimo sul piano finale ed è quarta a 37 centesimi. Attenzione ora alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie: lei è un pericolo.

LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: tra poco si parte, Pirovano terzo incomodo tra Goggia e Robinson?

