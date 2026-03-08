LIVE Sci alpino superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA | stupenda Elena Curtoni è in testa davanti a Robinson! Tra poco Pirovano e Goggia

Da oasport.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diretta dalla Val di Fassa, si svolge il superG di sci alpino valido per le qualificazioni alle Olimpiadi del 2026. Elena Curtoni ha ottenuto il miglior tempo e si trova in testa, seguito da Robinson. Tra pochi istanti scenderanno in pista Pirovano e Goggia, mentre alle 9 si terrà anche lo slalom maschile di Kranjska Gora.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 11.11 Al primo intermedio l’azzurra è avanti di 0.09, al secondo di 0.14, al terzo dietro di 0.05. 11.10 Lie è seconda a 26 centesimi da Elena Curtoni. Toglie punti pesanti a Robinson.E adesso arrivano le nostre.Tocca a Laura Pirovano. 11.10 Al quarto parziale 0.25 di ritardo. 11.08 Al primo rilevamento la scandinava è in vantaggio di 2 decimi, al secondo di 32 centesimi. 11.08 Blanc perde tantissimo sul piano finale ed è quarta a 37 centesimi. Attenzione ora alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie: lei è un pericolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino superg val di fassa 2026 in diretta stupenda elena curtoni 232 in testa davanti a robinson tra poco pirovano e goggia
© Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: stupenda Elena Curtoni, è in testa davanti a Robinson! Tra poco Pirovano e Goggia

LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: tra poco si parte, Pirovano terzo incomodo tra Goggia e Robinson?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Johnson al comando, Goggia meglio di ieri. Tra poco Pirovano

Altri aggiornamenti su LIVE Sci alpino superG Val di Fassa....

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo. I pettorali di partenza; Coppa del mondo di sci, Sofia Goggia vince SuperG femminile a Soldeu; La prima vittoria di Pirovano è nella discesa di casa: rivivi il LIVE!; Sci alpino oggi, SuperG femminile in Val di Fassa e slalom maschile a Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta.

LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo. I pettorali di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 Buongiorno ... oasport.it

LIVE SuperG donne Val di Fassa alle 10.45: in gara Goggia e PirovanoSofia Goggia partirà con il pettorale numero 14 oggi nell'ultimo superG prima delle finali di Kvitfjell. Rosso, perché è leader della classifica di specialità con 420 punti. Al secondo posto Alice Rob ... gazzetta.it

Trova facilmente notizie e video collegati.