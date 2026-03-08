LIVE Sci alpino superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA | pericolo Shiffrin per Elena Curtoni Goggia perde punti da Robinson

In diretta dalla Val di Fassa, si sta svolgendo il superG di sci alpino con diversi atleti impegnati sulla pista. La gara vede coinvolte alcune delle principali protagoniste del circuito, tra cui l'americana che ha incontrato difficoltà e l'italiana che ha perso posizioni rispetto a un concorrente. Sono stati annunciati i pettorali di partenza e si sta seguendo anche lo slalom maschile di Kranjska Gora, in programma alle 9.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 11.31 La classifica dopo le prime 22: 1 Elena Curtoni (Italia) – 1:29.07 2 Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) – +0.26 3 Romane Miradoli (Francia) – +0.34 3 Alice Robinson (Nuova Zelanda) – +0.34 5 Malorie Blanc (Svizzera) – +0.37 6 Cornelia Hütter (Austria) – +0.44 7 Laura Pirovano (Italia) – +0.46 8 Sofia Goggia (Italia) – +0.64 9 Ester Ledecká (Repubblica Ceca) – +0.70 10 Roberta Melesi (Italia) – +0.75 11.30 La bosniaca Elvedina Muzaferija è 21ma a 3.35. 11.29 L’americana Breezy Johnson è 20ma a 2.28. Lei è proprio una discesista pura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: pericolo Shiffrin per Elena Curtoni. Goggia perde punti da Robinson LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: stupenda Elena Curtoni, è in testa davanti a Robinson! Tra poco Pirovano e GoggiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9. Leggi anche: LIVE Sci alpino, superG Soldeu 2026 in DIRETTA: Aicher verso la vittoria, Goggia perde tanti punti da Robinson Contenuti e approfondimenti su LIVE Sci alpino superG Val di Fassa.... Temi più discussi: LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo. I pettorali di partenza; Coppa del mondo di sci, Sofia Goggia vince SuperG femminile a Soldeu; La prima vittoria di Pirovano è nella discesa di casa: rivivi il LIVE!; Sci alpino oggi, SuperG femminile in Val di Fassa e slalom maschile a Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta. LIVE Sci alpino, superG Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo. I pettorali di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 Buongiorno ... oasport.it LIVE SuperG donne Val di Fassa alle 10.45: in gara Goggia e PirovanoSofia Goggia partirà con il pettorale numero 14 oggi nell'ultimo superG prima delle finali di Kvitfjell. Rosso, perché è leader della classifica di specialità con 420 punti. Al secondo posto Alice Rob ... gazzetta.it Tour di gruppo: Dolomiti in E-bike tra Val di Fassa e Val di Fiemme - facebook.com facebook #Pirovano, clamoroso bis in Val di Fassa: azzurra al comando della classifica di disciplina x.com