Alle 12.30 si riprende il supergigante femminile in Val di Fassa, mentre a Kranjska Gora si svolge lo slalom maschile. Vinatzer si trova vicino alla top 10 dopo le prime manches, mentre i concorrenti si preparano per le ultime run. La gara di slalom continua con gli atleti impegnati nelle prove decisive, e la diretta rimane aggiornata con le ultime posizioni e i tempi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Kranjska Gora. 11.02: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle 12.30 per la seconda manche. A più tardi e buona giornata! 11.01: Sarà battaglia per la vittoria e per la coppa di specialità tra McGrath e Pinheiro Braathen. Tanti comunque gli specialisti in gara per il successo e per il podio. Tre gli italiani, VGinatzer, 12mo, a caccia di un posto in top 10, Sala, 23mo e Saccardi, 25mo, punteranno a recuperare qualche posizione sfruttando la pista che sarà ancora in buone condizioni 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Vinatzer vicino alla top 10, si riparte alle 12.30

LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Vinatzer vicino alla top 10, Saccardi per la rimonta! Seconda manche dalle 12.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 10.

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: che battaglia tra McGrath e Pinheiro Braathen! Vinatzer a ridosso della top 10

Tutti gli aggiornamenti su Slalom Kranjska Gora.

Temi più discussi: Kranjska Gora, il gigante maschile LIVE; LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen vince da dominatore! Vinatzer e Della Vite nelle retrovie; Sci alpino oggi, SuperG femminile in Val di Fassa e slalom maschile a Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta; RECAP! Braathen si conferma in gigante, coppetta in gioco.

LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Vinatzer vicino alla top 10, Saccardi per la rimonta! Seconda manche dalle 12.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 11.02: Per il momento è ... oasport.it

Coppa del Mondo, Slalom Kranjska Gora: male Vinatzer nella prima manche LIVELa Coppa del Mondo maschile di sci alpino si sposta in Slovenia: Vinatzer conferma il suo momento di forma non eccezionale in prima manche ... sportface.it

ATLE LIE MCGRATH QUASI NON CI CREDE, È DI NUOVO DAVANTI NELLO SLALOM Così come ai Giochi Olimpici, Atle Lie McGrath si porta al comando della prima manche dello slalom nella successiva tappa di Coppa del Mondo a Kranjska Gora, prece x.com

A Kranjska Gora, c'è Atle Lie McGrath al comando della prima manche dello slalom speciale Alle spalle del norvegese troviamo Lucas Pinheiro Braathen (+0.17) e Armand Marchant (+0.55) - facebook.com facebook