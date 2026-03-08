Alle 10:00 di questa mattina si tiene lo slalom maschile di Kranjska Gora, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. La competizione si svolge sulle piste slovene, con gli atleti che affrontano le porte in un percorso che promette emozioni e sorprese. La diretta viene aggiornata in tempo reale, offrendo un quadro completo di tutte le fasi della gara.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom maschile di Kranjska Gora, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. In Slovenia si infiamma la volata per la coppa di specialità: alla vigilia della penultima gara stagionale la situazione è quanto mai incerta, con la gara odierna che potrebbe risultare decisiva. In testa alla classifica di specialità c’è Atle Lie Mcgrath con 452 punti. Il norvegese torna in azione tra i pali dopo la cocente uscita nella seconda manche dell’evento olimpico dopo aver chiuso in testa la prima metà di gara. Lo scandinavo ha un margine di un solo punto su Lucas Pinheiro Braathen che riparte dal successo ottenuto ieri nel gigante sloveno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: si infiamma la volata per la coppa di specialità

