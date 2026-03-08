LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | sarà Francia contro Norvegia? L’Italia punta sui giovani

Da oasport.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della gara di slalom a Kranjska Gora, si terrà una competizione tra squadre di Francia e Norvegia. Nel frattempo, l’Italia si affida a giovani atleti per le future sfide. La diretta streaming del supergigante femminile in Val di Fassa partirà alle 10.

9.32: Guadagna ancora il brasiliano Punheiro Braathen che chiude al primo posto con 61 centesimi di vantaggio. Ora Haugan 9.31: Qualche piccola sbavatura per il francese Noel che fa segnare 49”81. Ora Pinheiro Braathen 9.21: La prima manche è stata tracciata dal tecnico britannico Jay Geier, la seconda sarà disegnata dal bulgaro Ivo Borisov 9.18: L’Italia si affida ad Alex Vinatzer per provare ad essere competitiva in questa gara. Dopo una disastrosa rassegna a cinque cerchi l’azzurro è ripartito dal diciannovesimo posto in gigante ottenuto ieri. In stagione l’italiano ha ottenuto la quarta posizione in Val d’Isere oltre il settimo posto di Schladming ed il decimo dell’Alta Badia. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino slalom kranjska gora 2026 in diretta sar224 francia contro norvegia l8217italia punta sui giovani
© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: sarà Francia contro Norvegia? L’Italia punta sui giovani

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: lo’Italia punta su Della Mea e Peterlini! Shiffrin a caccia del sesto sigillo

LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: tutte contro Shiffrin, i pettorali di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Kranjska...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Slalom Kranjska Gora.

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen vince da dominatore! Vinatzer e Della Vite nelle retrovie; Kranjska Gora, il gigante maschile LIVE; Sci alpino oggi, SuperG femminile in Val di Fassa e slalom maschile a Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta; RECAP! Braathen si conferma in gigante, coppetta in gioco.

slalom kranjska gora live sci alpino slalomLIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: sarà Francia contro Norvegia? L’Italia punta sui giovaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed ... oasport.it

Diretta slalom Kranjska Gora/ Streaming video Rai: per la Coppetta (CdM sci, oggi 8 marzo 2026)Diretta slalom Kranjska Gora streaming video Rai, oggi domenica 8 marzo 2026: orario e risultato live della gara per la Coppa del Mondo di sci. ilsussidiario.net

Esplora notizie e video correlati all’argomento.