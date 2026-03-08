In occasione della gara di slalom a Kranjska Gora, si terrà una competizione tra squadre di Francia e Norvegia. Nel frattempo, l’Italia si affida a giovani atleti per le future sfide. La diretta streaming del supergigante femminile in Val di Fassa partirà alle 10.

9.32: Guadagna ancora il brasiliano Punheiro Braathen che chiude al primo posto con 61 centesimi di vantaggio. Ora Haugan 9.31: Qualche piccola sbavatura per il francese Noel che fa segnare 49”81. Ora Pinheiro Braathen 9.21: La prima manche è stata tracciata dal tecnico britannico Jay Geier, la seconda sarà disegnata dal bulgaro Ivo Borisov 9.18: L’Italia si affida ad Alex Vinatzer per provare ad essere competitiva in questa gara. Dopo una disastrosa rassegna a cinque cerchi l’azzurro è ripartito dal diciannovesimo posto in gigante ottenuto ieri. In stagione l’italiano ha ottenuto la quarta posizione in Val d’Isere oltre il settimo posto di Schladming ed il decimo dell’Alta Badia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: sarà Francia contro Norvegia? L’Italia punta sui giovani

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: lo’Italia punta su Della Mea e Peterlini! Shiffrin a caccia del sesto sigillo

LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: tutte contro Shiffrin, i pettorali di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Kranjska...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Slalom Kranjska Gora.

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen vince da dominatore! Vinatzer e Della Vite nelle retrovie; Kranjska Gora, il gigante maschile LIVE; Sci alpino oggi, SuperG femminile in Val di Fassa e slalom maschile a Kranjska Gora: a che ora e dove vederle in diretta; RECAP! Braathen si conferma in gigante, coppetta in gioco.

LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: sarà Francia contro Norvegia? L’Italia punta sui giovaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed ... oasport.it

Diretta slalom Kranjska Gora/ Streaming video Rai: per la Coppetta (CdM sci, oggi 8 marzo 2026)Diretta slalom Kranjska Gora streaming video Rai, oggi domenica 8 marzo 2026: orario e risultato live della gara per la Coppa del Mondo di sci. ilsussidiario.net

A Kranjska Gora ecco la 2^ run del gigante sloveno, con l'olimpionico che ha un piccolo vantaggio sull'austriaco e sull'iridato di slalom, mentre Odermatt per chiudere i conti con la coppa di specialità ha bisogno di recuperare 92 centesimi. Italia con Della Vite, - facebook.com facebook

A TUTTO SCI ALPINO Mattinata elettrizzante con un doppio appuntamento di Coppa del Mondo! Pirovano per il bis, Goggia per il riscatto: la seconda discesa libera in Val di Fassa è alle 10.45! Gli azzurri sono a Kranjska Gora per lo slalom gigante: pri x.com