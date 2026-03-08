LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | McGrath vince una gara bellissima ed allunga in classifica

Durante il slalom di Kranjska Gora 2026, McGrath ha concluso prima, vincendo una gara molto combattuta. La competizione si è svolta oggi, con le atlete che si sono sfidate sulla pista slovena, e il risultato ha portato a un allungo in classifica. La diretta ha fornito aggiornamenti continui sugli sviluppi della gara e sui tempi delle concorrenti.

13.26 Questa la classifica dello slalom di Kranjska Gora: 1 MCGRATH Atle Lie NOR 1:38.85 2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:38.86 +0.01 3 PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 1:38.89 +0.04 4 MATT Michael AUT 1:38.91 +0.06 5 STRASSER Linus GER 1:38.94 +0.09 6 NOEL Clement FRA 1:38.97 +0.12 7 RASCHNER Dominik AUT 1:39.11 +0.26 8 SOLBERG Eirik Hystad NOR 1:39.23 +0.38 9 RASSAT Paco FRA 1:39.24 +0.39 10 NEF Tanguy SUI 1:39.35 +0.50 11 AX SWARTZ Fabian SWE 1:39.48 +0.63 12 GSTREIN Fabio AUT 1:39.63 +0.78 13 SCHWARZ Marco AUT 1:39.66 +0.