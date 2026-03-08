LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | manche da sogno di Raschner lontani gli italiani

Nella gara di slalom a Kranjska Gora, Raschner realizza una manche eccezionale e si distingue in classifica, mentre gli italiani sono lontani dai primi posti. La competizione prosegue con aggiornamenti in tempo reale mentre i partecipanti affrontano le ultime prove. La diretta online copre anche il supergigante femminile in Val di Fassa, con inizio alle 10.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 13.06 Dopo metà gara l’austriaco ha un ritardo di 24 centesimi. Matt ha rischiato di inforcare dopo il primo dosso 13.06 Tocca ora a Michael Matt (-0.02), vincitore a Kranjska Gora nel 2017 13.05 Strasser va al comando con l’undicesimo tempo di manche ed un vantaggio di 17 centesimi su Raschner, che in questa manche gli ha recuperato 1.31. Il tedesco non ha commesso grandi errori in questa prova riuscendo a mantenere un buon ritmo nella parte centrale. 13.04 Dopo metà gara il tedesco ha 76 centesimi di vantaggio. 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: ottima manche di Raschner, lontani Sala e SaccardiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 10.

LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: grande rimonta di Raschner, attesa per VinatzerCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 10.

LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Vinatzer vicino alla top 10, Saccardi per la rimonta! Seconda manche dalle 12.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE IN VAL DI FASSA DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 11.02: Per il momento è ... oasport.it

