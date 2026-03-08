LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | grande rimonta di Raschner attesa per Vinatzer

In questa giornata di competizioni, si svolgono le prove di sci alpino a Kranjska Gora, con un'attenzione particolare al Slalom maschile. Raschner ha effettuato una grande rimonta, mentre l’attesa è rivolta a Vinatzer, che sta per scendere in pista. Contestualmente, si tiene anche la prova di supergigante femminile in Val di Fassa, che è possibile seguire in diretta.

I PETTORALI DI PARTENZA 12.58 Dopo metà gara Sturm ha 18 centesimi di vantaggio. L'austriaco ha un buon ritmo e può tenere questo margine sul connazionale. 12.57 Partito Joshua Sturm (-0.78) 12.56 Tanti errori per l'elvetico che chiude a 1.04 dalla testa. Zenhaeusern è stato troppo conservativo non riuscendo a fare velocità 12.56 Partito Ramon Zenhaeusern (-0.73) 12.55 Questi i prossimi atleti in gara 16 ZENHAEUSERN Ramon SUI 17 STURM Joshua AUT 18 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 19 VINATZER Alex ITA 20 SOLBERG Eirik Hystad NOR 21 STRASSER Linus GER 22 MATT Michael AUT