LIVE Sci alpino Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | che battaglia tra McGrath e Pinheiro Braathen! Vinatzer a ridosso della top 10
In questa giornata di gare di sci alpino, si svolge lo slalom a Kranjska Gora 2026, con McGrath e Pinheiro Braathen impegnate in una sfida serrata. Vinatzer si avvicina alla top 10, mantenendo alta la tensione tra gli atleti in gara. La diretta segue passo dopo passo gli sviluppi della competizione, offrendo aggiornamenti in tempo reale sui risultati e le performance più significative.
1 McGrath Atle Lie NOR 48.23 2 Pinheiro Braathen Lucas BRA +0.17 3 Marchant Armand BEL +0.55 4 Kristoffersen Henrik NOR +0.56 5 Gstrein Fabio AUT +0.62 6 Rassat Paco FRA +0.73 7 Noel Clement FRA +0.78 8 Nef Tanguy SUI +0.85 9 Matt Michael AUT +0.91 10 Strasser Linus GER +0.93 11 Solberg Eirik Hystad NOR +1.2212 Vinatzer Alex ITA +1.37 13 Muffat-Jeandet Victor FRA +1.50 14 Schwarz Marco AUT +1.87 15 Kolega Samuel CRO +1.92 16 Yule Daniel SUI +1.95 17 Ritchie Benjamin USA +2.06 18 Ax Swartz Fabian SWE +2.0919 Sala Tommaso ITA +2.15 20 Zubcic Filip CRO +2.30 21 Popov Albert BUL +2.39 22 Raschner Dominik AUT +2.41 23 Amiez Steven FRA +3.04 10.18: Bene anche lo statunitense Ritchie che ha gestito nel finale ed è 17mo a 2"06 dalla testa 10. 🔗 Leggi su Oasport.it
