LIVE Paolini-Tomljanovic 7-5 1-2 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | controbreak immediato dell’azzurra

In un match di Indian Wells, Paolini e Tomljanovic si affrontano in diretta. L’azzurra rompe subito il servizio avversario e si porta sul 7-5 nel primo set. Nel secondo, Tomljanovic tiene il servizio e si porta sul 2-1, con un controbreak che arriva immediatamente. Durante il gioco, si segnala un lungolinea lungo di Paolini in difesa.

15-30 Lungo il diritto lungolinea giocato in difesa della numero 7 WTA. 15-15 Ace interno dell'italiana. 0-15 Lungo il rovescio incrociato giocato in recupero della toscana. 2-1 Largo il diritto incrociato dell'australiana. 40-A Diritto incrociato e vincente giocato a ridosso della rete di "Jas". Altra palla del controbreak. 40-40 Largo il diritto lungolinea giocato in recupero di Tomljanovic. A-40 Servizio interno vincente della classe '93. 40-40 Ace interno vincente della portacolori australiana. 30-40 Schiaffo al volo di diritto incrociato e vincente di Paolini. Palla del controbreak. 30-30 Doppio fallo della numero 85 WTA.