LIVE Paolini-Tomljanovic 7-5 0-1 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | l’azzurra si aggiudica il primo parziale

In corso la partita tra un’italiana e una giocatrice straniera nel torneo di Indian Wells 2026. L’azzurra ha vinto il primo set con un punteggio di 7-5 e si trova ora in vantaggio nel secondo parziale, sull’1-0. Durante lo scambio, ha messo a segno un rovescio incrociato vincente e un diritto lungolinea che sono stati decisivi nel primo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Rovescio incrociato vincente della classe '93. A-40 In rete il diritto lungolinea della toscana. 40-40 Rovescio lungolinea vincente della numero 7 WTA. A-40 Larga la risposta di diritto incrociato della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 40-40 Servizio esterno vincente dell'australiana. 30-40 In rete il rovescio lungolinea di Paolini. 15-40 Risposta di diritto lungolinea e vincente della toscana. Ci sono due palle break. 15-30 Rovescio incrociato e vincente di "Jas". 15-15 In rete il rovescio lungolinea della numero 85 WTA. 15-0 Rovescio lungolinea vincente giocato a ridosso della rete della nativa di Zagabria.