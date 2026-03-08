LIVE Paolini-Tomljanovic 3-4 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | controbreak immediato dell’azzurra

Durante la partita tra Paolini e Tomljanovic a Indian Wells, l’azzurra ha subito un controbreak dopo aver ottenuto il primo punto, portandosi sul 3-4. Nel corso del gioco, l’italiana ha commesso un doppio fallo e ha colpito un rovescio lungo, mentre l’avversaria australiana ha colpito un rovescio incrociato che ha aperto il punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Doppio fallo dell’azzurra. 15-0 Lungo il rovescio incrociato dell’australiana. Paolini servirà con palle nuove. 4-3 Larga la volée di diritto incrociata della numero 85 WTA. 30-40 Diritto incrociato e vincente della nativa di Zagabria. 15-40 In rete il rovescio lungolinea di Tomljanovic. Ci sono due palle del controbreak. 15-30 Largo il diritto lungolinea giocato in difesa di ”Jas”. 0-30 Rovescio incrociato e vincente giocato in allungo dell’azzurra. 0-15 Schiaffo al volo di diritto lungolinea vincente di Paolini. 4-2 Rovescio lungolinea vincente della classe ’93. 15-40 Doppio fallo di ”Jas”. Il secondo del game. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Tomljanovic, 3-4, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: controbreak immediato dell’azzurra LIVE Paolini-Tomljanovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: cresce l’attesa per l’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:50 Noskova si aggiudica il secondo parziale per 6-4. LIVE Paolini-Tomljanovic, 1-2, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: nessun break in avvioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Servizio esterno vincente della nativa di Zagabria. Approfondimenti e contenuti su LIVE Paolini Tomljanovic 3 4 WTA Indian.... Temi più discussi: LIVE Paolini-Tomljanovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra insegue gli ottavi; Indian Wells su SuperTennis: Paolini rimonta Potapova, al 3° turno trova l'australiana Tomljanovic; Paolini fatica, ma vince: Potapova ko in 3 set; Paolini sfida Tomljanovic a I.Wells: LIVE SuperTennis alle 21. LIVE Paolini-Tomljanovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra insegue gli ottaviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'incontro valido per il terzo turno del WTA1000 di Indian Wells ... oasport.it Paolini-Tomljanovic oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario, partite precedenti, canale, streamingJasmine Paolini affronterà quest'oggi il terzo turno nel tabellone di singolare femminile del WTA1000 di Indian Wells. L'azzurra (n.7 del mondo) sfiderà ... oasport.it GLI AZZURRI IN CAMPO A INDIAN WELLS domenica 8 marzo Ore 20:30 Paolini vs Tomljanovic Ore 22:30 Sinner vs Shapovalov Ore 02:00 Cobolli vs Tiafoe Forza ragazzi Wta: SuperTennis. Atp: canali SkySport e streaming su Sky Go, N - facebook.com facebook Sinner vs Shapovalov intorno alle 23. Domani gli incontri cominciano alle 19. Paolini vs Tomljanovic verso le 21. Non prima delle 2 Cobolli vs Tiafoe x.com