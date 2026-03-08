In diretta dal Gran Premio di motocross in Argentina, il campione Herlings si trova ancora in testa alla classifica generale, mentre Vialle tenta di recuperare posizioni. Durante la gara, Adamo perde molte posizioni e si piazza all’undicesimo posto, superato anche da Fernandez, che avanza nel corso delle fasi di gara. La competizione prosegue con i piloti che si sfidano in tempo reale sul circuito.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 Crolla totalmente Adamo undicesimo, passa anche Fernandez. -2 Adamo superato da Benistant, decimo posto per il siciliano. -2 HERLINGS entra su Vialle, che spettacolo tra i due piloti Honda. -3 Giri alla conclusione. 0.33 Niente da fare per Adamo che crolla in nona posizione, dentro Renaux e Vlaanderen. 1.33 Resistenza massima per Adamo che sembra in netta difficoltà. 3.38 Occhio Adamo entra in un vortice contenente Renaux e Vlaanderen. 5.22 Rimonta spettacolare di Febvre, si trova a 2 secondi da Herlings. 6.40 Gajser entra su Adamo, l’azzurro crolla in settima piazza. 7.11 Attenzione tra Vialle e Herlings ci sono solo 7 decimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings di nuovo in testa, Vialle ci riprova

LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: inizia la stagioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Argentina 2026, inizia ... oasport.it

Motocross, Simon Laengenfelder fa sua Gara-1 del GP d’Argentina di MX2. Ottavo Valerio LataSimon Laengenfelder riparte da dove aveva lasciato nella scorsa stagione, ovvero dalla vittoria. Il tedesco della KTM, infatti, si è aggiudicato Gara-1 ... oasport.it

Il primo cancelletto del Mondiale non segue alcuno schema di previsione. Non è Herlings e non è Gajser, e non è Febvre, ma è bentornato monsieur Tom Vialle in MXGP. Non è Laengenfelder e non c’è De wolf, e allora la MX2 tocca a Sacha Coenen. Bene A - facebook.com facebook

#MXGP #MXGPArgentina Questo weekend presso l'impianto San Carlos de Bariloche in Patagonia prende il via la stagione 2026 del Mondiale Motocross all'insegna dei tanti cambi di casacca nella top class MXGP. Jeffrey Herlings in Honda e Tim Gajser in Y x.com