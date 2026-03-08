LIVE Motocross GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA | Febvre in testa sugue Herlings

Durante il GP Argentina MXGP 2026, Febvre si trova al comando della corsa, con Herlings che lo segue da vicino. In classifica, Adamo occupa l’ottava posizione, mentre Guadagnini è tredicesimo e Forato sedicesimo. La gara è in corso e i piloti continuano a darsi battaglia per le prime posizioni. Gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sulla piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 Adamo si trova in ottava posizione, Guadagnini tredicesimo e Forato sedicesimo. Sfortunato Bonacorsi ventinovesimo. 16.05 Herlings e Febvre sono staccati da circa 7 secondi. Vedremo se Herlings proverà l’impossibile. 17.21 ERRORE di Renaux, crolla in sesta posizione. 19.56 Il fenomeno olandese punta ora Renaux. 20.58 HERLINGS scavalca Tom Vialle. 22.54 Herlings si aggrappa alla coppia composta da Vialle e Renaux. 23.01 Herlings scavalca Gajser per la quarta posizione. 24.50 Errore di Vialle, Febvre e Renaux scavalcano il compagno di nazionale. 25.19 Coenen supera Adamo per l’ottava piazza. 26.01 Bonacorsi stabile in dodicesima posizione, Guadagnini quattordicesimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: Febvre in testa, sugue Herlings Leggi anche: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: Herlings in testa, segue Vialle Leggi anche: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: Vialle in testa, seguono Renaux e Febvre Tutto quello che riguarda LIVE Motocross GP Argentina MXGP 2026.... Temi più discussi: LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: inizia la stagione; WORLDWIDE TV COVERAGE – THE 2026 MXGP WORLD CHAMPIONSHIP GP OF ARGENTINA!; MXGP 2026, prima tappa in Argentina: orari TV e come vedere le gare di Bariloche; Motocross, GP Argentina 2026: orari MX2 e MXGP, programma, tv, streaming. LIVE Motocross, GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA: inizia la stagioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Argentina 2026, inizia ... oasport.it Motocross oggi in tv, GP Argentina 2026: orari MXGP e MX2, programma, streamingTutto pronto sulla pista di Bariloche per il Gran Premio d'Argentina 2026, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale Motocross. oasport.it Il Campionato del Mondo FIM di Motocross MXGP sta per prendere il via in Argentina, ecco un ritratto dei 4 attesi protagonisti per la lotta al titolo della classe regina - facebook.com facebook Oggi ricomincia il mondiale motocross. E sarà una delle stagioni più belle di sempre. x.com