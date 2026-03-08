LIVE Motocross GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA | Febvre in testa errore di Vialle

Da oasport.it 8 mar 2026

Durante la gara di motocross del GP Argentina MXGP 2026, Febvre si trova in testa, mentre Vialle commette un errore. Herlings si unisce alla corsa, rimanendo vicino a Vialle e Renaux. La competizione è in corso con aggiornamenti in tempo reale e sono stati registrati alcuni spostamenti tra i piloti in pista. La diretta continua con le ultime novità della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.54 Herlings si aggrappa alla coppia composta da Vialle e Renaux. 23.01 Herlings scavalca Gajser per la quarta posizione. 24.50 Errore di Vialle, Febvre e Renaux scavalcano il compagno di nazionale. 25.19 Coenen supera Adamo per l’ottava piazza. 26.01 Bonacorsi stabile in dodicesima posizione, Guadagnini quattordicesimo. Forato si trova in venticinquesima posizione. 27.50 I primi cinque al momento sono Vialle, Renaux, Febvre, Gajser e Fernandez. 28.36 Herlings supera subito Adamo per la sesta piazza. 29.32 Vialle subito in testa, Adamo sesto, Herlings settimo, Bonacorsi e Guadagnini tredicesimo e quattordicesimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

