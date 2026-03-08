LIVE Italia-Gran Bretagna 7-4 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | Weissert firma la salvezza col brivido

Durante la partita tra Italia e Gran Bretagna nella World Baseball Classic 2026, l’Italia ha vinto con il punteggio di 7-4. Weissert ha concluso la gara con una salvezza difficoltosa, mentre le prossime sfide si svolgeranno durante la notte. La partita è stata trasmessa in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

21.18 Le prossime partite saranno di notte, amici di OA Sport. Alle 2.00 di mercoledì 11 contro gli USA e alle 0.00 di giovedì 12 contro il Messico. Noi ci saremo, vi aspettiamo! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 21.16 E' un'Italia che ha sprecato tanto e ha rischiato seriamente la beffa nell'inning finale. Lanciatori affermati come Kyle Nicolas, ma anche lo stesso Greg Weissert non hanno brillato. Per non parlare di Pasquantino e Canzone in battuta. Sin qui stanno mancando all'appello le stelle più attese. Non bene D'Orazio come catcher: urge Kyle Teel. FINISCE COL BRIVIDO! Swing profondissimo di Ford, ma arriva la presa al volo di Nori.

Italia-Gran Bretagna 7-4, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: Weissert firma la salvezza col brivido

Italia-Gran Bretagna 7-4, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: Weissert chiamato come closer Che brutto errore in difesa dell'Italia.

