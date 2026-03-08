LIVE Italia-Gran Bretagna 7-4 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | Weissert chiamato come closer

Durante la partita tra Italia e Gran Bretagna nella World Baseball Classic 2026, si è verificato un errore difensivo che ha permesso a Ward di avanzare in prima base e a Koperniak di raggiungere la seconda. Weissert è stato chiamato come closer per la squadra italiana. La partita è in corso e si può seguire la diretta aggiornando la pagina.

Che brutto errore in difesa dell'Italia. Non c'è intesa e Ward avanza in prima, Koperniak in seconda. Zero eliminati. Qui stiamo rischiando tantissimo.Lewis jr in battuta. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Si parte male. Base su ball concessa a Koperniak. Questo vuol dire che il line-up britannico ricomincerà di sicuro. Non ci voleva. Entra Ward per la battuta. 3 ball, 0 strike. 2 ball, 0 strike. Koperniak in battuta. Cervelli sceglie addirittura Greg Weissert, uno dei migliori pitcher a disposizione, con una lunga carriera in MLB. Gioca nei Boston Red Sox. Sin qui 12 valide a 6 per l'Italia. 2 ball, 2 strike. 2 ball, 0 strike. Mastrobuoni in battuta contro Seppings nella parte bassa del sesto inning.