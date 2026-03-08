LIVE Italia-Gran Bretagna 7-2 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | entra Joe LaSorsa!

Durante la partita tra Italia e Gran Bretagna nella World Baseball Classic 2026, Joe LaSorsa è entrato in campo per l’Italia, sostituendo Ford. La partita si è conclusa con un risultato di 7-2 in favore dell’Italia. LaSorsa ha sostituito il giocatore Ford e ha preso il suo posto sul monte di lancio. La partita è stata trasmessa in diretta e aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Joe LaSorsa contro Ford. ENTRA JOE LASORSA SUL MONTE PER L'ITALIA! Non potremo mai dimenticare quel momento leggendario contro l'Olanda nel WBC 2023. D'Orazio eliminato in prima base. Dopo 5 inning ITALIA-GRAN BRETAGNA 7-2. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Fischer eliminato in prima base. 2 eliminati. JJ D'Orazio in battuta. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 strike. Andrew Fischer in battuta. SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! Doppio punto Italia! Grandissimo swing di Antonacci! Dezenzo a casa base. Altro errore nell'assistenza dei britannici e anche Antonacci firma il 7-2! 1 ball, 1 strike. Base su ball. Dezenzo in prima base.