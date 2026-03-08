LIVE Italia-Gran Bretagna 5-2 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | big inning degli azzurri ma Pasquantino non la chiude

Durante il match di qualificazione alla World Baseball Classic 2026 tra Italia e Gran Bretagna, gli azzurri hanno segnato cinque punti nel quinto inning, portandosi avanti 5-2. La partita è in corso e si trova nella metà del quinto inning, con un conto di 0 ball e 2 strike per Quattrini contro Lewis Jr. La partita è trasmessa in diretta e gli azzurri hanno reagito a un inizio lento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0 ball, 2 strike. Quattrini contro Lewis jr. Inizia la parte alta del quinto inning: siamo appena a metà partita, ma gli azzurri si sono ridestati dopo un avvio soporifero. Pasquantino eliminato al volo per la terza volta di fila. Purtroppo il capitano è sin qui il peggiore per l'Italia. E dire che sarebbe la stella della squadra. 1 ball, 0 strike. Entra Jack Seppings sul monte. Lanciatore destro. L'unico mancino della Gran Bretagna era Wells. La Gran Bretagna cambia lanciatore. Finisce qui la partita di un frastornato Wells. Base su ball concessa da Wells. Basi piene, con 2 eliminati. Se Vinnie Pasquantino vuole lasciare il segno, questo è il momento.