LIVE Italia-Gran Bretagna 0-2 World Baseball Classic 2026 in DIRETTA | Nazionale azzurra troppo brutta per essere vera

Durante la partita tra Italia e Gran Bretagna nella fase di qualificazione del World Baseball Classic 2026, la squadra italiana ha subito una sconfitta per 2-0. La partita si è svolta con vari scambi di battute tra i giocatori, tra cui Fischer che si è confrontato contro il lanciatore Wild. La gara si è conclusa con il punteggio finale di 2-0 a favore della squadra britannica.

2 ball, 1 strike. 1 ball, 1 strike. 1 ball, 0 strike. Fischer in battuta contro lo scatenato Wild. Strike-out. Si va nella parte bassa del terzo inning. Per l'Italia sin qui ancora neppure una valida in attacco. 3 ball, 2 strike. 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. DeLucia a 54 lanci, la sua partita sta per concludersi. 0 ball, 2 strike. Ford in battuta. Chisholm jr eliminato al volo. 3 ball, 2 strike. 2 ball, 2 strike. 1 ball, 2 strike. 1 ball, 1 strike. Eaton eliminato in prima. Bene Fischer in difesa. In battuta Chisholm jr. 1 ball, 1 strike. 0 ball, 1 strike. L'Italia tiene DeLucia sul monte. Riparte il line-up britannico con Eaton.