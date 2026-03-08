Alle 17.56, nell’inning iniziale, l’Italia si prepara a giocare in difesa con DeLucia sul monte di lancio. La partita tra Italia e Gran Bretagna, valida per il World Baseball Classic 2026, è iniziata con un punteggio di 0-0. Cervelli ha deciso di effettuare un turn-over, mentre i giocatori si dispongono sul campo in attesa del primo lancio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.56 Nella parte alta dell’inning l’Italia sarà in difesa, dunque con DeLucia sul monte di lancio. 17.52 Francisco Cervelli si sta prendendo una grande responsabilità con un turn-over ampio. Tenere a riposo giocatori come Teel, Berti, Saggese, Caglianone.Vediamo se le alternative risponderanno presente o li faranno rimpiangere. 17.50 Il pitcher della Gran Bretagna è Owen Wild, a sua volta militante nelle Minors. 17.47 Il pitcher partente dell’Italia è Dylan DeLucia. Si tratta di un lanciatore destro che milita nelle Minors americane e fa parte dell’organizzazione dei Cleveland Guardians. 17.45 Il line-up della Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Gran Bretagna 0-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: si comincia, Cervelli fa turn-over

LIVE Italia-Gran Bretagna, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: match già delicato per gli azzurriBuona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita dell’Italia al World Baseball Classic 2026.

