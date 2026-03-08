LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | tra poco si parte incidente per Piastri

Tra pochi minuti si svolge il Gran Premio d’Australia 2026 di Formula 1, con le vetture già in posizione sulla griglia di partenza. Durante le prove, Piastri è stato coinvolto in un incidente che ha richiesto l’intervento dei commissari. La diretta è in corso e i telespettatori possono seguire l’evento in tempo reale. Per aggiornamenti, è possibile consultare le informazioni su TV8.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI IN DIFFERITA 4.53 La griglia di partenza. Ci sarà chiaramente un buco alla casella di Piastri. 1 George Russell — Mercedes 2 Kimi Antonelli — Mercedes 3 Isack Hadjar — Red Bull Racing 4 Charles Leclerc — Ferrari 5 Oscar Piastri — McLaren 6 Lando Norris — McLaren 7 Lewis Hamilton — Ferrari 8 Liam Lawson — Racing Bulls 9 Arvid Lindblad — Racing Bulls 10 Gabriel Bortoleto — Audi 11 Nico Hulkenberg — Audi 12 Oliver Bearman — Haas F1 Team 13 Esteban Ocon — Haas F1 Team 14 Pierre Gasly — Alpine 15 Alexander Albon — Williams 16 Franco Colapinto — Alpine 17 Fernando Alonso — Aston Martin 18 Sergio Perez — Cadillac 19 Valtteri Bottas — Cadillac 20 Max Verstappen — Red Bull Racing 21 Carlos Sainz — Williams 22 Lance Stroll — Aston Martin 04. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: tra poco si parte, incidente per Piastri Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Piastri precede Antonelli e Hamilton, Leclerc 5° Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Leclerc precede Piastri e Hamilton, poi Antonelli Una selezione di notizie su LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA.... Temi più discussi: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Piastri precede Antonelli. Ferrari più indietro dopo le illusorie FP1; Formula 1 2026, Gp d’Australia: orari tv e diretta streaming; Orari Formula 1, dove vedere in tv e streaming il Gp d'Australia 2026; DIRETTA F1, GP Australia 2026: LIVE Gara - Live - Formula 1. F1, GP Australia diretta LIVE da MelbourneIl racconto in diretta del GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul circuito di Melbourne. Sono previsti 58 giri. Partenza in programma alle 5.00 di domenica 8 m ... sport.virgilio.it F1 GP Australia, la gara in diretta LIVE: Russell in pole, Leclerc 4° con la Ferrari, Piastri a muro nel giro d’istallazioneTra 40 minuti a Melbourne scatta la prima gara della nuova era regolamentare e alcune novità saranno evidenti fin dal giro di formazione. Le monoposto sono più piccole e leggere (peso minimo sceso a 7 ... fanpage.it F1 LIVE Australia: caccia alle Mercedes. Leclerc in seconda fila. Alle 5 il via x.com Lorenzo Jovanotti Cherubini. . saluti dall’Australia! grazie @tg1_rai_official per questo bel servizio. Aspettando di sapere quando e come riuscire ad imbarcarci per tornare ne approfitto per scoprire Adelaide e i dintorni in questo paese sorprendente dove i tant facebook