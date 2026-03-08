Oggi alle 13.30 si svolge la staffetta femminile di biathlon a Kontiolahti, con la partenza in diretta. La cronaca prosegue con la mass start maschile, prevista dalle 16. La diretta aggiorna gli spettatori sui risultati e le fasi della competizione, offrendo un flusso continuo di informazioni sullo svolgimento della gara. È possibile aggiornare la pagina cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.55 13:12 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta della staffetta femminile di Kontiolahti. Poco meno di 20 minuti alla prima frazione. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Kontiolahti, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Nella splendida località finlandese si chiude la tappa con la gara a squadre in cui l’Italia per la prima volta sarà orfana di Dorothea Wierer. Prima occasione di rinnovamento dunque per il team azzurro, con Lisa Vittozzi punta di diamante e le altre tre frazioniste che dovranno guadagnarsi la titolarità in vista dei prossimi appuntamenti iridati ed olimpici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: partenza alle 13.30

LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: l’Italia si affida a Wierer e Vittozzi, partenza alle 14.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:18 Italia che ritrova Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi dopo il riposo di Oberhof.

LIVE Biathlon, Staffetta femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: azzurre per il riscatto dopo le OlimpiadiBuongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Kontiolahti, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2025/2026.

SUPER ITALIA nella staffetta mista! 2° POSTO dietro alla Francia | HIGHLIGHTS

Aggiornamenti e notizie su LIVE Biathlon Staffetta femminile....

Temi più discussi: LIVE Biathlon, Mass start femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: vince Simon, Vittozzi in top-10. Sorprendente Trabucchi; Elvira Oeberg vince l'ultima Individuale della stagione davanti alla sorella: rivivi il LIVE; LIVE Biathlon, Staffetta femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: azzurre per il riscatto dopo le Olimpiadi; North Carolina @ Duke in Diretta Streaming | DAZN IT.

LIVE Biathlon, Staffetta femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: azzurre per il riscatto dopo le OlimpiadiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 16.55 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE ... oasport.it

Quando il biathlon oggi in tv: orari mass start maschile e staffetta femminile Kontiolahti, startlist, streamingOggi, domenica 8 marzo, si conclude l'appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti (Finlandia). Sulle nevi finniche, programma intenso di ... oasport.it

8/3/26. Dal biathlon al curling, dallo snowboard all'hockey: le 6 discipline di Milano Cortina 2026 spiegate bene L'approfondimento di Angelo Marchi https://buff.ly/iICZBhK - facebook.com facebook

Un buongiorno #ItaliaTeam con il nostro super Lukas! Prova stratosferica di Hofer ieri sera, che ha accarezzato il podio nella 20 km individuale maschile di Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti! Zero errori al tiro e tanta tanta classe! @Fisiofficial x.com