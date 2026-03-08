LIVE Biathlon Staffetta femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | azzurre per il riscatto dopo le Olimpiadi

Benvenuti alla diretta della staffetta femminile di biathlon a Kontiolahti, gara della Coppa del Mondo 20252026, che si sta svolgendo oggi. Le atlete italiane sono in pista per cercare di ottenere un risultato positivo dopo le recenti Olimpiadi. La competizione ha preso il via questa mattina, e gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sul nostro sito.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Kontiolahti, gara valida per la Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Nella splendida località finlandese si chiude la tappa con la gara a squadre in cui l'Italia per la prima volta sarà orfana di Dorothea Wierer. Prima occasione di rinnovamento dunque per il team azzurro, con Lisa Vittozzi punta di diamante e le altre tre frazioniste che dovranno guadagnarsi la titolarità in vista dei prossimi appuntamenti iridati ed olimpici. Appuntamento alle 13.30 con il via della kermesse. Azzurre al via con Hannah Auchentaller prima frazionista, seguita da Michela Carrara, Martina Trabucchi e Lisa Vittozzi.