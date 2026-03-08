LIVE Biathlon Mass start maschile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | Jacquelin in fuga un errore per Hofer dopo due poligoni

In diretta da Kontiolahti, si svolge la mass start maschile di biathlon con Jacquelin in fuga e Hofer che commette un errore dopo due poligoni. La staffetta femminile di biathlon è in corso, con aggiornamenti disponibili dalla 13. La gara continua con atleti impegnati su percorsi e bersagli, mentre i concorrenti cercano di migliorare le proprie posizioni. La competizione si svolge sotto gli occhi di appassionati e appassionate di biathlon.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13.30 17.09. Dopo due poligono Jacquelin davanti, a 7? Perrot e Fa. Claude, a 10? Laegreid, Christiansen. Seppala, a 18? Nawrath, Rastorgujevs 17.08: Jacquelin con lo zero, un errore per Hofer, non sbagliano Perrot, Laegreid e Christiansen 17.07: Jacquelin in testa all'ingresso al secondo poligono 17.06. Al km 5.4 Uldal, Christiansen, Fa. Claude davanti 17.05: Ponsiluoma in poco più doi un km raggiunge il gruppo di testa, Samuelsson è leggermente più indietro 17.04: Al km 4.2 Laegreid, Uldal, Chrisrtiansen davanti. Gruppo di 19 in testa 17.03: Dopo il primo poligono Christiansen, Uldal, Jacquelin e Fa.