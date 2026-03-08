Litiga con un automobilista torna armato ed esplode quattro colpi di pistola | L' ha puntata verso il mio petto e

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver avuto un alterco con un automobilista per un tamponamento. Dopo la discussione, è tornato all’auto, ha preso una pistola e ha sparato quattro colpi, puntandola anche contro l’altro uomo. La vicenda si è conclusa con l’arresto e l’accusa di detenzione di arma da fuoco. Il Gip ha convalidato l’arresto, emettendo un’ordinanza di custodia.

Antonio Pasquale Anastasio è stato arrestato per i fatti del 3 marzo avvenuti in Piazza del Papa a San Severo. Ha esploso quattro colpi di pistola all'indirizzo di un 35enne marocchino La miccia sarebbe divampata successivamente a un alterco per motivi futili scoppiato incidente stradale avvenuto in via Teresa Masselli tra l'indagato e una persona di nazionalità marocchina classe 1990. Dopo aver prelevato l'arma in un garage di via Fani, i due occupanti (e una terza persona seduta sul sedile posteriore) hanno raggiunto le vittime (che in quel momento erano a bordo di una Ford Focus). Anastasio è sceso dall'auto e, a una...