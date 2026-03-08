L’Italrugby sfata anche il tabù Inghilterra | battuta per la prima volta nella storia E sabato prossimo si punta a un altro record

L’Italrugby ha sconfitto l’Inghilterra per la prima volta nella sua storia, rompendo un tabù che durava da oltre trent'anni. La partita si è conclusa con una vittoria che rappresenta un risultato storico per il movimento rugbistico italiano. La squadra si prepara ora per l’obiettivo di stabilire un nuovo record nel prossimo incontro di sabato.

Tutto vero. È successo quello che tutto il movimento rugbistico italiano inseguiva dal 1991: l’Italia ha battuto l’Inghilterra. Da quando gli Azzurri sfidarono per la prima volta l’Inghilterra in un match ufficiale, i Maestri inventori di questo sport avevano sempre avuto la meglio. Sconfitte sonore e senza replica, altre più o meno onorevoli, alcune anche sfiorate tra primi tempi illusori e tragici capitomboli finali. Stavolta l’Italia guidata dal ct Gonzalo Quesada è riuscita a ribaltare quella storia e a battere l’unica Nazionale del Sei Nazioni che gli azzurri non erano mai riusciti a sconfiggere. All’Olimpico di Roma, davanti a 68.985 spettatori, è stato il momento delle lacrime di gioia e degli abbracci: 23-18 il finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

