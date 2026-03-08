L’Italia propone un formato europeo per affrontare la minaccia della guerra ibrida. La proposta, avanzata dal rappresentante italiano, si concentra sulla creazione di strumenti condivisi tra gli Stati membri per contrastare le interferenze straniere e rafforzare la sicurezza comune. La discussione si inserisce nel più ampio confronto europeo sulla difesa e sulla tutela delle informazioni, puntando a un coordinamento più efficace tra le nazioni coinvolte.

Nel contesto del crescente dibattito europeo sulle interferenze straniere e sulla sicurezza dei processi democratici, “la minaccia ibrida alle società democratiche deve assolutamente essere gestita al pari livello di attacchi informatici o infrastrutturali”, commenta Teresa Coratella, vicedirettrice dell’ufficio di Roma dell’Ecfr. E con il 2027 che vedrà tre importanti elezioni politiche in Europa – in Polonia, Francia, Italia – più le presidenziali in Germania, il rischio è che possano crearsi “conseguenze senza precedenti per il progetto europeo”, visto che stiamo parlando di elezioni che potrebbero cambiare completamente la fisionomia politica dell’Ue. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Italia può proporre un formato europeo per combattere la guerra ibrida. La proposta di Coratella

