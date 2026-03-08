L' Italia non entra in guerra Si lavora sulla de-escalation

L’Italia si impegna nel dossier Iran, con il presidente del Consiglio che sui social afferma chiaramente che il Paese non entra in guerra e non intende farne parte. Sul fronte internazionale, si lavora principalmente sulla de-escalation del conflitto, evitando un coinvolgimento diretto. Nessuna decisione di partecipazione militare viene annunciata, mentre le autorità italiane ribadiscono la posizione di neutralità.

L'Italia è in prima linea sul dossier Iran. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni lo sottolinea con un video sui social, specificando come il nostro Paese "non sia nel conflitto" e non intenda farne parte. Il tema, come sempre con questo premier al governo, è la diplomazia, il ruolo di primo piano giocato dall'Italia nello scacchiere geopolitico dal 2022 a oggi. "Seguo costantemente con i ministri competenti gli sviluppi della crisi in Medioriente", esordisce il leader di Fratelli d'Italia. Il lavoro "senza sosta" del governo è quello di "tutelare la sicurezza dei nostri cittadini" e gli interessi nazionali. Il focus dell'intervento della Meloni si sposta poi sul coordinamento con la Francia di Emmanuel Macron, con la Germania di Friedrich Merz e con il Regno Unito di Keir Starmer. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Crisi Medio Oriente, Bergamini (FI): "Italia non è in guerra, ma impegnata per de-escalation" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2026 "L’Italia non è in guerra, ma è impegnata con tutte le forze per la de-escalation in Medio Oriente e per il...

Guerra in Iran: giovedì presidio in piazza De Ferrari "contro l'escalation bellica"È previsto oggi, giovedì 5 marzo alle 18, un presidio di protesta in piazza De Ferrari per dire “no” alla guerra in Iran e all'escalation bellica.

Guerra Iran, USA e Israele escalation e 25° Emendamento - Smart & Healthy

