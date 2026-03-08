Liste d’attesa | se i tempi non vengono rispettati l’azienda sanitaria garantisca la visita intramoenia al costo del ticket

L’AUSL e l’Azienda Ospedaliera di Parma dichiarano che circa il 95% delle visite e degli esami specialistici viene effettuato entro i tempi previsti dalla legge. Per le liste d’attesa, se i tempi non vengono rispettati, l’azienda sanitaria si impegna a garantire la visita intramoenia al costo del ticket. La comunicazione riguarda la gestione delle liste di attesa e le eventuali soluzioni adottate.

"AUSL e l'Azienda Ospedaliera di Parma affermano che circa il 95% delle visite e degli esami specialistici viene garantito nei tempi previsti dalla legge. Ma questa fotografia continua a non corrispondere a ciò che molti cittadini vivono ogni giorno e alle denunce raccolte da varie Associazioni". Lo afferma Serena Brandini, consigliera comunale di Azione, intervenendo dopo la nota ufficiale pubblicata nei giorni scorsi in risposta alle ultime critiche sulle liste d'attesa. "Quando un cittadino prova a prenotare una visita o un esame – spiega Brandini – spesso si sente dire che i tempi indicati nella prescrizione non possono essere rispettati o che le agende sono bloccate.

Liste d’attesa, l’Ausl replica: “Sulla specialistica ambulatoriale tempi rispettati entro i termini di legge”L’azienda sanitaria di Parma risponde alle critiche sul proprio operato dopo la valutazione negativa della Corte dei Conti No mai è fatta attendere...

Medici e liste d’attesa: ‘Visite ed esami in intramoenia a carico del Ssn’Per chi deve eseguire una visita o un esame il muro delle liste d’attesa rischia di essere insuperabile.

