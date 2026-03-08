lirica e operetta una rassegna sotto la rocca

Torna la rassegna "Armonie di parole e note", il ciclo di eventi dedicato al teatro e alla lirica promosso dal Comune di San Miniato con il contributo del consiglio regionale, per la direzione artistica di Alessandro Licostini. ll progetto prosegue il percorso avviato lo scorso anno con due nuovi appuntamenti pensati per valorizzare la grande tradizione musicale e portare sul territorio artisti di alto livello, offrendo al pubblico momenti di spettacolo e cultura accessibili a tutti. Il primo appuntamento è in programma venerdì 27 marzo alle 21.15 alla Casa Concia di Ponte a Egola, con il "Gala Lirico", che vedrà protagonisti il soprano Maila Fulignati e il baritono Pedro Carrillo, accompagnati al pianoforte da Simone Faraoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Temi più discussi: Opera Lirica Falstaff, TAU, giovedì 5 marzo ore 20:30. Replica domenica 8 marzo ore 16:00; Busto Arsizio celebra l’8 marzo con La Donna all’opera; Al Valli di Reggio Emilia un’Italiana in Algeri fresca e adatta al nuovo pubblico atteso dell’opera lirica; Valeria Mastrangelo: direttrice artistica nel nome di Caggiano.

Dopo il successo degli appuntamenti realizzati nel 2025, torna nel 2026 la rassegna Armonie di parole e note, il ciclo di eventi dedicato al teatro e alla lirica promosso dal Comune di San Miniato

