L’Iran e quella sceneggiata della Guida Suprema top secret

L’Iran si trova in una situazione di crisi acuta, con molte aree del paese devastate e il regime sotto pressione. Le autorità cercano di mantenere il controllo, ma le contraddizioni tra i leader e le forze al potere sono evidenti, mentre satelliti e droni di Stati Uniti e Israele monitorano ogni movimento. La scena politica interna appare sempre più complessa e instabile, con tensioni che si fanno sentire in modo crescente.

Con l’Iran trasformato in un cimitero a cielo aperto, per decrittare quel che resta del regime degli ayatollah bisogna prestare attenzione a ciò che scaturisce dalle contraddizioni fra i suoi superstiti vertici, braccati fra i bunker e le macerie dai satelliti e dai droni di Stati Uniti e Israele. Una mortale caccia agli amamah, i turbanti dei religiosi più alti in grado, o ai comandanti dei pasdaran, talmente micidiale da costringere l’Assemblea degli 88 Esperti a tenere “coperto” il nome dell’appena scelta nuova Guida Suprema, successore del defunto Alì Khamenei, per evitare che sulla sua lapide venga scritto “ucciso prima di insediarsi”.... 🔗 Leggi su Formiche.net

Cosa c'è da sapere sulla nomina della Guida Suprema dell'IranIn Iran tutto o quasi è nelle mani della Guida Suprema, una figura che incarna allo stesso tempo il potere religioso, politico e pure militare.

