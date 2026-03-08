L’Iran e quella la sceneggiata della Guida Suprema top secret

L’Iran si trova al centro di una situazione complessa, con il regime degli ayatollah che si sforza di mantenere il controllo tra tensioni e contraddizioni interne. Le autorità sono costrette a muoversi tra bunker e zone distrutte, mentre Stati Uniti e Israele monitorano dall’alto con satelliti e droni. La scena politica e militare del paese si svolge in un contesto di forte pressione e incertezza.

Con l’Iran trasformato in un cimitero a cielo aperto, per decrittare quel che resta del regime degli ayatollah bisogna prestare attenzione a ciò che scaturisce dalle contraddizioni fra i suoi superstiti vertici, braccati fra i bunker e le macerie dai satelliti e dai droni di Stati Uniti e Israele. Una mortale caccia agli amamah, i turbanti dei religiosi più alti in grado, o ai comandanti dei pasdaran, talmente micidiale da costringere l’Assemblea degli 88 Esperti a tenere “coperto” il nome dell’appena scelta nuova Guida Suprema, successore del defunto Alì Khamenei, per evitare che sulla sua lapide venga scritto “ucciso prima di insediarsi”.... 🔗 Leggi su Formiche.net

Iran, Mojtaba Khamenei chi è la nuova Guida Suprema dell’IranManca ancora un annuncio ufficiale, ma sarebbe Mojtaba Khamenei la nuova guida suprema, figura ancora più radicale del padre.

Cosa c'è da sapere sulla nomina della Guida Suprema dell'IranIn Iran tutto o quasi è nelle mani della Guida Suprema, una figura che incarna allo stesso tempo il potere religioso, politico e pure militare.

